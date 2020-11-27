Медик дал совет по защитным маскам / фото REUTERS
Если защитная медицинская маска вызывает аллергию, стоит выбрать маску другого производителя, который использует при изготовлении другие материалы.
Такой совет дал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров, говорится на Telegram-канале "Коронавірус_інфо".
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"Действительно, есть у некоторых пациентов контактный дерматит от масок", - отметил врач, добавив, что смена производителя или подбор маски по принципу другого материала может решить проблему.
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