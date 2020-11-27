Врач объяснил, как быть в случае аллергии на защитную маску.

Если защитная медицинская маска вызывает аллергию, стоит выбрать маску другого производителя, который использует при изготовлении другие материалы.

Такой совет дал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров, говорится на Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

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"Действительно, есть у некоторых пациентов контактный дерматит от масок", - отметил врач, добавив, что смена производителя или подбор маски по принципу другого материала может решить проблему.

Коронавирус: важно знать каждому

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

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Автор: Андрей Василюк