Медик дал совет по защитным маскам / фото REUTERS

Если защитная медицинская маска вызывает аллергию, стоит выбрать маску другого производителя, который использует при изготовлении другие материалы.

Такой совет дал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров, говорится на Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

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"Действительно, есть у некоторых пациентов контактный дерматит от масок", - отметил врач, добавив, что смена производителя или подбор маски по принципу другого материала может решить проблему.

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Автор: Андрей Василюк