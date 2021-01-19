Министр надеется, что ситуация с коронавирусом в 2021 году не будет такой сложной.

2021 год в Украине, скорее всего, пройдет "под знаком" коронавируса. Однако есть вероятность, что ситуация с COVID-19 не будет такой сложной, как в 2020-м.

Такой прогноз в интервью изданию "Страна.юа" озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Думаю, да. Мы точно будем длительный период жить с этим", - ответил Степанов на вопрос журналиста, будет ли 2021 год "под знаком ковида?"

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"Ковид с нами не консультировался – когда ему появляться, когда ему исчезать. А если серьезно, коронавирус – абсолютно новая болезнь, которую никто до конца еще не понимает. Начиная от симптоматики и заканчивая последствиями. Все слабо себе отдают отчет, во что это может вылиться. Любые прогнозы делаются по аналогиям – первого SARSа, птичьего гриппа, испанки, которая была век назад. Сейчас аналитики ориентируются на это. Потому что никто не может понять, как коронавирус мутирует. Было всего 12 тысяч мутаций этого вируса. Та мутация, которая произошла в Великобритании, стала открытием и откровением для ученых", - отметил Степанов.

При этом он подчеркнул, что после начала вакцинации всегда потенциально снижается количество заболевших. "Поэтому я надеюсь, что 2021-й год мы будем жить в коронавирусной повестке, но не в такой тяжелой, как в 2020-м году. У меня есть желание, чтобы уже к лету 2021-го года карантин был практически отменен", - добавил министр.

Он допустил, что к этому времени могут остаться "какие-то минимальные ограничения, в том числе ношение маски в закрытых помещениях".

"Не думаю, что это вызывает у кого-то сильное возмущение. На улице можно без маски. Хотелось бы свести карантинные ограничения к минимуму", - сказал Степанов.

Жесткий карантин 8-24 января 2021 года: что под запретом

9 декабря Кабинет министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Он предполагает такие ограничения:

Запрет на работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);

Запрет на работу развлекательных заведений;

Запрет на работу предприятий торговли непродовольственными товарами;

Запрет на работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

Запрет на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);

Запрет на работу непродовольственных рынков;

Запрет на посещение учебных заведений, кроме детсадов

Что разрешено во время жесткого карантина 8-24 января 2021

Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта - как городского, так и междугороднего сообщения.

Разрешено проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работу предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами для животных.

Также имеют право работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также учреждения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Парикмахерским и салонам красоты разрешено работать исключительно по предварительной записи.

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Автор: Андрей Василюк