До 24 января включительно в Украине действует жесткий карантин.

Жесткий карантин в Украине продлится до 24 января, после чего страна вернется к формату адаптивного карантина.

Об этом в интервью изданию "Страна.юа" заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ответ на просьбу "сказать точно", продлят ли жесткий карантин.

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"До 24 января включительно у нас жесткий карантин. Продлевать его не планируем. Будем смотреть, что у нас происходит с заболеваемостью в каждом регионе, а потом перейдем к адаптивному карантину. Будем усиливать или ослаблять карантинные ограничения в зависимости от ситуации в отдельных регионах", - отметил Степанов.

Жесткий карантин 8-24 января 2021 года: что под запретом

9 декабря Кабинет министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Он предполагает такие ограничения:

Запрет на работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);

Запрет на работу развлекательных заведений;

Запрет на работу предприятий торговли непродовольственными товарами;

Запрет на работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

Запрет на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);

Запрет на работу непродовольственных рынков;

Запрет на посещение учебных заведений, кроме детсадов

Что разрешено во время жесткого карантина 8-24 января 2021

Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта - как городского, так и междугороднего сообщения.

Разрешено проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работу предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами для животных.

Также имеют право работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также учреждения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Парикмахерским и салонам красоты разрешено работать исключительно по предварительной записи.

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Автор: Андрей Василюк