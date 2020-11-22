В правительстве отметили, что местные органы власти сейчас могут внедрять меры, характерные для красной зоны.

Пока нет четкого сценария относительно дальнейших карантинных ограничений ищ-за COVID-19, однако сейчас с экспертной средой обсуждаются различные варианты относительно "плана Б" на случай, если карантин выходного дня не сработает.

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Об этом сказал министр Кабмина Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что сейчас действуют ограничения, присущие оранжевой зоне. Но местные органы власти могут внедрять меры, характерные для красной зоны.

"Премьер-министр написал максимум из того, что смог сделать, то есть с экспертной средой обсуждаются различные варианты. Пока нет четкого сценария, я думаю, что не стоит комментировать. Мы фактически 10 дней назад отошли от карантина регионального, или принципа светофора, как это у нас называлось, когда существовали красная, оранжевая и зеленая зоны. Сейчас действуют ограничения карантинного для, свойственного оранжевой зоне. Плюс мы дали возможность местным ТЭБ и ЧС внедрять мероприятия, характерные для красной зоны", — сказал он.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

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Автор: Андрей Василюк