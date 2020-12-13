За сутки наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрирована в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

По состоянию на утро 13 декабря в Украине зафиксировано 894 215 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки выявлено 9 176 новых случаев.

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Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. В частности, за сутки заболели 494 ребенка и 313 медработников.

Кроме того, в течение суток госпитализированы 2 969 человек, 156 больных с коронавирусом скончались. 7 563 пациента выздоровели.

Осуществлено тестирований за сутки - 41 489 (в частности методом ПЦР – 33 593, методом ИФА – 7 896).

За все время эпидемии 501 564 больных выздоровели, 15 154 больных – умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628), и Запорожской (535) областях.

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Автор: Дмитрий Захаров