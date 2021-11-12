Каждое четвертое койкоместо в стационаре – это кислород "Метинвеста", заявляют в компании.

Группа компаний "Метинвест" поставляет в больничные стационары до 100 тонн кислорода в сутки. Об этом заявил директор департамента регионального развития "Метинвеста" Александр Вишняков.

Он отметил, что предприятия группы пришли на помощь с поставками кислорода больницам, когда остановились заводы по его выпуску и начался резкий рост COVID-заболеваемости.

"Каждое четвертое койкоместо в стационаре – это кислород "Метинвеста", – подчеркнул Вишняков. По его словам, 25% кислорода в больницах – это кислород предприятий группы.

Как отметил директор департамента регионального развития "Метинвеста", металлурги работали 24/7, они пересмотрели все объемы, чтобы обеспечивать медучреждения кислородом.

Вишняков рассказал, что с начала 2021 года "Метинвест" поставил более 4 тыс. тонн кислорода, а это делает компанию крупнейшим частным поставщиком жизненно необходимого кислорода больницам.

Он напомнил, что все больницы получают кислород бесплатно, и не только в городах присутствия предприятий группы. Так, на этой неделе "Метинвест" поставил кислород в больницы Сумской и Хмельницкой областей. Вишняков отметил, что каждая вторая область Украины (а именно 12) получают кислород от компании.

Директор департамента регионального развития "Метинвеста" сообщил, что компания стремится к экологичному и энергоэффективному производству, к достижению определенных финансовых показателей и к обеспечению людей работой и комфортными условиями жизни в городах присутствия.

"С 2017 по 2020 на предприятиях группы "Метинвест" было трудоустроено 3,5 тыс. человек", — добавил Вишняков.

Напомним, группа "Метинвест" состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основные акционеры "Метинвеста" - группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

Автор: Иван Бойко