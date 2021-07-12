В Черкасской области выполнено на 100% проект по реконструкции приемных отделений по программе президента Владимира Зеленского «Большое строительство».

Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Александр Скичко.

В рамках программы в Черкасской области восстановлено приемные отделения восьми больниц: Черкасской областной, Третьей Черкасской городской, Смелянской городской, Уманской городской, Золотоношской многопрофильной, Каневской многопрофильной, Корсунь-Шевченковской многопрофильной и Звенигородской многопрофильной.

"Бывая в этих отделениях, я каждый раз спрашивал впечатления персонала и пациентов. Медики утверждают: новый интерьер меняет отношение к работе. В комфорте работается лучше. Пациенты же особенно радуются новому оборудованию. Именно так происходит изменение подходов к лечению. А мы тем временем уже работаем над новыми медицинскими проектами», — отметил председатель ОГА.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко анонсировал в течение этого года реконструкцию 177 приемных отделений по всей Украине.

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Автор: Григорий Бондарь