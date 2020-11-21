Когда количество новых больных коронавирусом ежедневно будет составлять 15-20 тыс., то медицинская система Украины не выдержит.

Если в Украине количество новых больных коронавирусом ежедневно будет составлять 15-20 тыс., то медицинская система не выдержит. И тогда полы и приемные отделения медучреждений будут заполнены трупами.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: за сутки инфицировалось рекордное количество людейТакое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров, который лечит больных с тяжелым или критическим ходом коронавируса, в интервью "Радио Свобода".

"Я против любого карантина. Так не хочется карантина, хочется нормально жить. С одной стороны. С другой стороны, мы все должны понимать, что если количество новых заболеваний ежедневно будет 15-20 тыс., то медицина ляжет. И у нас будут те кадры, которые мы видели во время первой волны на севере Италии, то есть трупы на полах, трупы в приемных отделениях. Если количество заболеваний будет продолжаться, пожалуй, недели две с количеством 15-20 тыс. новых случаев, то есть понятно, что и тяжелых больных будет намного больше. То есть мы просто уже не выдержим. У нас в отделении интенсивной терапии больницы №17 (город Киев — ред.), где я работаю, 10 коек - 10-11 больных. Меньше больных у нас практически не бывает", - рассказал он.

Специалист отметил, что такое количество больных для отделения интенсивной терапии является достаточно большим.

"Ковидный корпус у нас на 60 коек. И 10-11 больных постоянно в отделении интенсивной терапии. Это тяжелая работа. Это не терапевтическое отделение или инфекционные отделения. То есть здесь 24 на 7, фактически ты физически не можешь отойти от пациента. Я только что с дежурства. Заходя в "красную" зону на 4-4,5 часа, ты оттуда уже через эти 4-4,5 часа просто выползаешь, работая один без санитарки и медсестры. В лучшем случае нас днем по два заходит", — добавил Дубров.

По словам профессора, кадров не хватает - санитарки уволились, а из медицинских сестер практически никто не согласился работать в инфекционной реанимации.

Кронавирус в Украине

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Автор: УНИАН