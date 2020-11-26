Она отметила, что в первую очередь вакцина должна быть доступной для "первой группы риска".

8 миллионов доз вакцины от коронавируса, которые могут быть переданы Украине, не покроют все потребности граждан страны. Но найдутся и те, кто не захочет делать вакцинацию.

Об этом в эфире Апостроф Live заявила врач-инфекционист Евгения Менжулина. Она отметила, что в первую очередь вакцина должна быть доступной для "первой группы риска".

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"Но вакцинация должна быть доступной для первой группы риска, первого звена, которая находится непосредственно в очаге инфекции. Да, это действительно врачи и медицинский персонал, который хоть как-то надо защитить на сегодняшний день. Это группа риска там, где есть массовые коллективы, кто непосредственно находится в общении и постоянном контакте с коронавирусной инфекцией", - сказала она.

По словам врача, также списки пациентов составят участковые семейные врачи. В них войдут пациенты, у которых высоки риски появления осложнений при заражении.

При этом она уверена, что в Украине также будут и противники прививок от коронавируса, как это происходит и с другими вакцинами.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

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Автор: Андрей Василюк