Введение жесткого карантина можно будет избежать, если все будут придерживаться противоэпидемических норм.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24". Он также отметил, что вскоре станет понятным, насколько эффективным оказался карантин выходного дня.
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"Я еще раз подчеркиваю: ваша и наша главная задача - соблюдать противоэпидемические нормы. Носите маски на лице, соблюдайте социальную дистанцию, тогда не надо будет вводить никаких жестких локдаунов. Прогнозы показывают-если люди будут носить маски на лице, в течение трех недель уровень и количество случаев коронавирусной болезни снизится в разы. Система здравоохранения будет справляться со всеми этими случаями", - заявил он.
На вопрос, когда можно будет оценить эффективность карантина выходного дня, замминистра ответил: "Через неделю мы покажем полностью всю статистику - что было, что прогнозировалось, какие результаты. Сегодня нам надо пройти следующие выходные так, как там прописано - не нарушать карантинные ограничения и не становиться хитрее кого-то. Это ответственность всех, в том числе и социальная ответственность бизнеса".
Карантин выходного дня в Украине
- 11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.
- Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.
- 17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.
- 25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.
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