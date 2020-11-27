В ведомстве напомнили о мерах безопасности / фото УНИАН, Николай Тис

Введение жесткого карантина можно будет избежать, если все будут придерживаться противоэпидемических норм.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24". Он также отметил, что вскоре станет понятным, насколько эффективным оказался карантин выходного дня.

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"Я еще раз подчеркиваю: ваша и наша главная задача - соблюдать противоэпидемические нормы. Носите маски на лице, соблюдайте социальную дистанцию, тогда не надо будет вводить никаких жестких локдаунов. Прогнозы показывают-если люди будут носить маски на лице, в течение трех недель уровень и количество случаев коронавирусной болезни снизится в разы. Система здравоохранения будет справляться со всеми этими случаями", - заявил он.

На вопрос, когда можно будет оценить эффективность карантина выходного дня, замминистра ответил: "Через неделю мы покажем полностью всю статистику - что было, что прогнозировалось, какие результаты. Сегодня нам надо пройти следующие выходные так, как там прописано - не нарушать карантинные ограничения и не становиться хитрее кого-то. Это ответственность всех, в том числе и социальная ответственность бизнеса".

Карантин выходного дня в Украине

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Автор: Андрей Василюк