В Минздраве также отметили, что вскоре станет понятным, насколько эффективным оказался карантин выходного дня.

Введение жесткого карантина можно будет избежать, если все будут придерживаться противоэпидемических норм.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24". Он также отметил, что вскоре станет понятным, насколько эффективным оказался карантин выходного дня.

Читайте такжеКарантин выходного дня не показал эффективности, необходим локдаун-Госпотребслужба

"Я еще раз подчеркиваю: ваша и наша главная задача - соблюдать противоэпидемические нормы. Носите маски на лице, соблюдайте социальную дистанцию, тогда не надо будет вводить никаких жестких локдаунов. Прогнозы показывают-если люди будут носить маски на лице, в течение трех недель уровень и количество случаев коронавирусной болезни снизится в разы. Система здравоохранения будет справляться со всеми этими случаями", - заявил он.

На вопрос, когда можно будет оценить эффективность карантина выходного дня, замминистра ответил: "Через неделю мы покажем полностью всю статистику - что было, что прогнозировалось, какие результаты. Сегодня нам надо пройти следующие выходные так, как там прописано - не нарушать карантинные ограничения и не становиться хитрее кого-то. Это ответственность всех, в том числе и социальная ответственность бизнеса".

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк