Эксперт также ответил на вопрос, можно ли с появлением вакцины от коронавируса отменять карантин.

В случае введения нового тотального карантина в Украине нагрузка на систему здравоохранения может уменьшиться не сразу, а через несколько недель после его начала.

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Об этом рассказал инфекционист Андрей Алферов в эфире канала "Украина 24". Он считает, что нет смысла рассматривать карантин выходного дня как подготовку для нового локдауна.

"С медицинской точки зрения рассматривать это как подготовку я не вижу смысла. Либо вводить полный локдаун, либо не вводить. Какие-то полумеры здесь совсем неуместны. Если говорить в медицинском плане, полный локдаун уменьшит нагрузку на систему здравоохранения, и то не сразу, а через несколько недель после локдауна", — сказал он.

Также Алферов ответил на вопрос, можно ли с появлением вакцины от коронавируса отменять карантин.

"Абсолютно нет. Я очень сомневаюсь, что это будет та вакцина, которая даст 100%-ный иммунитет и навсегда. Во-вторых, я сомневаюсь, что эта вакцина будет действовать после первой дозы. Почти все известные потенциальные вакцины имеют первую и вторую дозу, и только после второй начнет вырабатываться иммунитет. Не факт, что он (иммунитет — ред.) выработается у всех, кому ввели вакцину; не факт, что он сохранится на долгое время. Кроме того, сколько людей нужно охватить, чтобы появился такой-сякой коллективный иммунитет? Поэтому появление вакцины не сможет снять полностью карантинные ограничения", - сказал он.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по итогам встречи с премьер-министром заявил, что уже в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

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Автор: Андрей Василюк