Она отметила, что в Украине впоследствии может возникнуть проблема нехватки врачей.

Ситуация с коронавирусом в Украине может дойти до такой точки, что придется вводить тотальный карантин.

Такое мнение высказала доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр Марина Маменко в эфире телеканала «Украина 24». Она также отметила, что в Украине впоследствии может возникнуть проблема нехватки врачей.

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"Как врач хочу сказать, боюсь, у нас не будет другого выхода, как пойти на тотальный локдаун. В своей ленте в Фейсбуке я вижу некролог врачей, медработников и некрологи членов семей. И я знаю, что уже сейчас люди жалуются, что они не имеют доступа в больницы, не выезжает скорая, не хватает кислорода. Это уже абсолютные реалии. И мы не сможем другим способом сейчас разрешить эту ситуацию. Мы не можем увеличить количество больниц. Даже если мы построим такое чудо как в Китае в начале пандемии – там некому будет работать», - заявила врач.

Она подчеркнула, что в Украине уже не хватает врачей для обслуживания новых больных.

«Человеческий ресурс – это то, что не возобновляется ни за день, ни за месяц, ни за год. Мы просто не успеем подготовить врачей – младший, средний персонал – которые будут работать в новой больнице даже если мы увеличим количество мест. В других странах карантин выходного дня используют как дополнительную меру, но это если люди выполняют все правила карантина в любой день. В Украине население этих правил не соблюдает, поэтому эффекта от просто карантина выходного дня не будет», - отметила Маменко.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

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Автор: Андрей Василюк