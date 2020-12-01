Секретарь СНБО считает, что текущая неделя является ключевой для будущих решений относительно уровня сдерживания коронавируса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что не хотел бы введения полного жесткого карантина на новогодние праздники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал журналистам.

"Я очень не хотел бы, чтобы на Новый год у нас был локдаун", - подчеркнул Данилов.

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Также он отметил, что в Киеве, Одессе и Днепре ситуация довольно сложная. "Но есть территории, где даже есть снижение процентов заражения относительно прошлого", - сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что по состоянию на вчера, 30 ноября, по сравнению с предыдущим понедельником показатели заражения коронавирусом в определенных регионах составляют меньший результат, а именно минус 9,1%. "У нас сегодня, вторник ко вторнику на прошлой неделе, скажем так, почти одинаковая разница в 48 человек", - сказал Данилов.

"Для нас эта неделя является ключевой. Мы посмотрим - среда, четверг, пятница, какие будут все эти (показатели)", - добавил Данилов.

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Автор: Виталий Саенко