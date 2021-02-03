Боль в глазах может быть симптомом серьезного заболевания.

Боль в глазах - неприятный и сложный симптом. Такая боль может быть как последствием простого перенапряжения, так и серьезного заболевания, что может привести к потере зрения. Чтобы обезопасить себя, важно знать, в каких ситуациях стоит обязательно обратиться к врачу. Для этого нужно установить возможную причину болезненных ощущений.

Перенапряжение

Это самая распространенная и неопасная причина боли в глазах, однако игнорировать её не стоит. Глаза могут болеть из-за постоянного напряжения глазных мышц и накапливания в них молочной кислоты. Такое происходит, когда вы долго читаете книгу или беспрерывно смотрите в экран. Также глаза могут болеть у людей с плохим зрением, если они не носят очки. В таком случае глазам приходится напрягаться, чтобы хорошо видеть.

Решение проблемы: сделайте гимнастику для глаз, отвлекитесь от книги или экрана, прогуляйтесь на улице.

Сухость роговицы

Эта причина может сопровождаться резью в глазах, жжением, ощущением сухости. Роговице может не хватать слезной жидкости из-за постоянного ношения контактных линз, сухости воздуха, приема некоторых лекарств.

Решение проблемы: постарайтесь устранить причину сухости - увлажните воздух, придерживайтесь правил ношения линз. Если сухость не уходит - обратитесь к офтальмологу.

Инородное тело

Иногда песчинка, пылинка или ресница может попасть в глаз и прилипнуть к роговице. В таком случае возникает ощущением инородного тела в глазу, которое усиливается при моргании.

Решение проблемы: в большинстве случаев посторонние частички самостоятельно смываются слезной жидкость, а царапины заживают за два дня. Для ускорения процесса можете промыть глаза каплями - искусственными слезами. Не нужно лезть в глаза пальцами, особенно немытыми.

Глазные инфекции

Разные части глаза могут воспалиться из-за действия бактерий и вирусов.

Конъюнктивит - это воспалительный процесс конъюнктивы, который сопровождается ощущением песка в глазах, покраснением , выделениями из глаз, опуханием .

- это воспалительный процесс конъюнктивы, который сопровождается в глазах, , из глаз, . Блефарит - воспаление века. Другие симптомы - отечность края глаза, зуд, светочувствительность, выпадение ресниц .

- воспаление века. Другие симптомы - . Кератит - воспаление роговицы глаза, которое также сопровождается слезоточивостью, светобоязнью, режущими болями, покраснением, ощущение инородного тела.

Решение проблемы: обращайтесь к офтальмологу при подозрении на инфекцию. Не пытайтесь лечиться самостоятельною

Глаукома

Эта болезнь проходит в форме приступов, которые сопровождаются повышением внутриглазного давления. Во время острой фазы глаза начинают сильно болеть. Болезнь можно заподозрить, если возникают глазные боли ночью и под утро, радужные круги вокруг источников света, уменьшение поля зрения, туман перед глазами.

Решение проблемы: нужно обращаться к врачу. Без лечения глаукома приводит к снижению зрения, а в тяжелых случаях - к слепоте.

Читайте также Болят яичники: причины боли и способы снять боль Неврит глазного нерва

Это болезнь глазного нерва, которая очень опасна из-за быстрого снижения остроты зрения. Её симптомами являются ухудшение зрения, боль при движении глазами из стороны в сторону, нарушение восприятия цветов.

Решение проблемы: при быстром обращении к врачу возможно остановить ухудшение зрения и полностью восставить его.

Другие причины

Иногда боль в глазах не связана с проблемами с этим органом. Боль в глазах может возникать при неврологических заболеваниях, таких как мигрени и невралгия. Возникают они из-за того, что один из глазных нервов расположен в шейной области, где связывается с мозгом и может перенимать на себя головные боли.

Также глаза могут болеть из-за повышенного или пониженного артериального давления. В таких случаях возникает распирающая боль, либо ощущение тяжести в глазницах. При возникновении подобных ощущений смерьте давление.

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Автор: Екатерина Пулатова