Причин боли в глазах есть много - некоторые очевидны сразу, а часть может диагностировать лишь офтальмолог.

С проблемой боли в глазах сталкиваются практически все современные люди. Появлению этих неприятных ощущений способствует образ жизни и ритм современного человека. Влияние имеет также и агрессивная среда: слизистая оболочка глаза находится в постоянном контакте с большим количеством бактерий, микроорганизмов, которые регулярно оседают на поверхность глазного яблока.

Причин, из-за которых можно долго мучиться от боли в глазах, есть множество. Некоторые очевидны сразу, а часть может диагностировать лишь офтальмолог.

Причины боли в глазах

Инфекции

Слезоточивость и боль в глазах очень часто вызвана различными инфекциями. Воспалительный процесс обычно начинается с одного глаза, а в случае отсутствия необходимого лечения переходит и на второй глаз. При этом возможны и гнойные выделения из глаз.

Читайте такжеБоль в ухе: причины, как избавиться и когда обращаться к врачуТравмы глаз

Даже незначительная травма может стать причиной боли в глазах. Поэтому следует немедленно обратиться к врачу, чтобы избежать серьезных посттравматических осложнений. В случае же, если в глаза попали химические вещества, необходимо сразу хорошо промыть глаза проточной водой.

Аллергическая реакция

Боль в глазах, покраснение, слезы, насморк, сильный глазной зуд – все это может вызвать обычный аллергический приступ. Как следствие может развиться аллергический конъюнктивит. В таком случае врач, вероятно, назначит соответствующее лечение или более комплексное обследование.

Контактные линзы

При пользовании контактными линзами у человека также появляются боли и "слезливость" глаз. Обычно это бывает по таким причинам: из-за неправильно подобранных линз или недостаточного ухода за ними или же в случае отторжения их организмом человека.

Боли от перенапряжения

Такие боли возникают в результате постоянного напряжения глаз. Так, значительную нагрузку на глаза дает просмотр телевизора, чтение, работа за компьютером. И чем дольше человек тратит на это времени, тем больше болят глаза. Поэтому нужно соблюдать зрительный режим и делать гимнастику для глаз.

Почему болят глаза: основные заболевания

Есть немало глазных заболеваний, наиболее распространенными являются следующие:

конъюнктивит - вспыльчивый процесс, из-за которого возникает ощущение песка в глазах. Также они краснеют и появляются выделения;

блефарит - воспаление краев век в случае попадания клещей, грибков или бактерий;

эрозия роговицы - травма или повреждение роговицы вследствие попадания инородного предмета или механическому давлению на глаз;

кератит - воспаление роговицы из-за бактериальной или вирусной инфекции. Возникает, если плохо очищать контактные линзы или не снимать их на ночь;

глаукома - повышенное глазное давление из-за скопления жидкости в области глаза. Если ее не лечить, можно потерять зрение;

Ирит или увеит - воспаление радужки или сосудистой оболочки глазного яблока. Боль сочетается с покраснением глаза и ухудшением зрения;

неврит зрительного нерва - воспаление нерва, связывающего глаза с мозгом. Причиной воспаления может быть рассеянный склероз. Боль сопровождается снижением остроты зрения и дискомфортом во время движения глаз с левой стороны справа;

синусит - воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух;

ячмень - воспаление века в результате занесения инфекции в сальную железу или волосяной фолликул;

синдром сухого глаза - ощущение сухости и жжения из-за недостаточной выработки слезной жидкости;

мигрень - боль позади глаз и в любом участке головы, накатывает волнами. Обычно проходит после прекращения приступа.

Лечение глаз

Лечение глазных заболеваний зависит напрямую от диагноза, поставленного врачом-офтальмологом.

Так, если боль в глазах вызвана воспалительным заболеванием, то лечение проводят, используя противовоспалительные мази и капли, антибиотики и противовирусные препараты. При серьезных заболеваниях (глаукоме) может потребоваться операция.

Боль, вызванная инородным телом, исчезает после удаления данного предмета.

Синдром сухого глаза лечат увлажняющими каплями.

Если глаза болят из-за переутомления или перенапряжения, то следует хорошо отдохнуть.

Чтобы избавиться от боли в области глаз, вызванной мигренью или заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нужно вылечить основное заболевание.

Профилактика боли в глазах

Важно следить за здоровьем глаз и стараться сделать все, чтобы предотвратить болезнь. А профилактика глазных заболеваний является самым простым путем к здоровью глаз. Поэтому нужно придерживаться следующих рекомендаций:

соблюдать правила гигиены зрения;

укреплять глазные мышцы, делать гимнастику для глаз;

часто мыть руки и не трогать глаза грязными руками;

регулярно посещать офтальмолога;

укреплять иммунитет;

носить защитные очки на стройке, в пыльных помещениях и при работе с химикатами.

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Автор: УНИАН