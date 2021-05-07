Запорожские опорные больницы получили рентгеновские и ультразвуковые диагностические системы, которые закупили за средства бюджета и передали в безвозмездное пользование. Ремонт и переоснащение больниц происходит по программе Владимира Зеленского "Большое стройка".

Как сообщает Запорожская ОГА, 8 рентгеновских диагностических систем Calypso F MTOes и 5 ультразвуковых диагностических систем ARIETTA Prologue будут направлены в больницы городов Токмак, Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Пологи, Бердянск и Запорожье.

Эти системы будут использовать для быстрой и качественной диагностики при травматологических, неотложных и специализированных обследованиях. Особенно ценным является то, что системы мобильны, их можно переместить в палату к пациентам, которые не способны передвигаться.

По словам директора Департамента здравоохранения Алексея Кулинича, новое оборудование будет в большей степени применяться при экстренном оказании помощи и первичной диагностике. Врач сможет оперативно провести обследование и правильно поставить диагноз с первых минут прибытия пациента в медучреждение.

Напомним, в этом году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" проводится масштабная модернизация больниц. Координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в 2021-м будет отремонтировано и переоснащено 177 приемных отделений в стране.

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Автор: Иван Бойко