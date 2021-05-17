Более 70% опрошенных считают, что Украине нужно начать разработку собственной вакцины от COVID-19.

Большинство украинцев - 61% - поддерживают идею собственного производства всех вакцин в Украине, даже если они будут дороже иностранных.

Как сообщили в социологической группе «Рейтинг», такой результат соцопроса, проведенного в течение 4-8 мая.

В то же время 32% опрошенных не поддерживают такую ​​идею.

74% респондентов считают, что Украине нужно начать разработку собственной вакцины от коронавирусной болезни. Противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных.

Также исследование показало, что каждый второй украинец считает, что первоочередным направлением работы власти в медицинской сфере должно быть обеспечение бесплатными лекарствами больных тяжелыми заболеваниями (54%).

Читайте такжеПоловина украинцев больше боятся экономических последствий коронакризиса, чем самой болезни - опрос

Среди других приоритетов опрошенные отметили закупку нового медицинского оборудования для больниц (29%), исправление недостатков проводимой медицинской реформы (25%). Введение страховой медицины, повышение квалификации врачей и повышение зарплат медикам отметил каждый пятый опрошенный (21%). Несколько меньше упоминали о ремонте помещений больниц (14%), улучшении уровня подготовки медиков в вузах (13%) и введении официальной платы за медицинские услуги (7%).

Также подавляющее большинство опрошенных поддерживают государственные программы по поддержке, защите врачей, пострадавших от коронавирусной болезни (94%), и постковидной реабилитации незащищенных слоев населения (87%).

Три четверти опрошенных (75%) поддерживают введение в Украине страховой медицины. Лишь 17% выступают против этого.

Как проводился опрос

В опросе приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности - не более 2,2%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая