В следующем году в Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского ""Большая стройка" начнется масштабное обновление областных больниц, оказывающих помощь взрослым и детям.

На реализацию проекта планируется выделить ориентировочно 20 млрд гривен из государственного бюджета, заявил на форуме "Украина 30. Децентрализация" заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В этом году в 36 больницах происходят различные реконструкции, мы это уже делаем. Но дальше самое главное-областные больницы. Это новый проект, который сейчас проходит проектно-сметную документацию и начнется в следующем году. Наше конкретное задание: в каждой области реконструировать все отделения, корпуса всех областных больниц – одной детской, одной взрослой в каждом областном центре", - рассказал Тимошенко, который также координирует президентскую программу "Большая стройка".

Помимо самой реконструкции, областные больницы переоборудуют новой медицинской техникой, и при необходимости построят вертолетные площадки.

Также в рамках программы президента "Большая стройка" продолжается массовая реконструкция приемных отделений в больницах. По словам Тимошенко, по состоянию на сейчас сделано 118 отделений, еще 83 находятся на финальной стадии реконструкции.

"Говоря дальше о медицинской инфраструктуре, вспомним и об амбулатории. За 2020-2021 годы мы открыли 449 медицинских амбулаторий в каждом уголке нашей страны. В этом году мы завершаем работы еще по 151 амбулатории. Это именно и медицинская инфраструктура, которая есть в селах, в маленьких ОТГ и так далее, чтобы у людей был доступ к медицине в том месте, где они проживают", - отметил Тимошенко.

Раньше он сообщал, что в течение 2021 года по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет также восстановлено 6 500 км дорог.

Автор: Иван Бойко