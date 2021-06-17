В Полтавской области впервые провели хирургическую операцию на открытом сердце – аортокоронарное шунтирование. Областной кардиоваскулярный центр, в котором состоялась операция, был построен в прошлом году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Полтавская ОГА.

"Для медицины области – это исторический момент и шаг в будущее. Пациент, 70-летний житель Кременчуга. Сейчас он чувствует себя хорошо и дышит самостоятельно. Эта уникальная для Полтавщины операция является результатом нашей консолидированной работы: медиков, строителей, государственной и областной власти", – заявил глава области Олег Синегубов.

В Украине 49 кардиохирургических центров, 34 из них выполняют операции на открытом сердце, рассказал директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова Василий Лазоришинец, который руководил операцией.

"С сегодняшнего дня Полтавский областной клинический медицинский кардиоваскулярный центр стал полноправным хирургическим центром, ведь выполнена первая операция с искусственным кровообращением в регионе. Это даст возможность оперировать на европейском уровне", - отметил он.

Аортокоронарное шунтирование проводится в случае поражения более трех сосудов. Хирурги берут вену из ноги и ушивают ее между аортой и коронарной артерией.

По словам председателя облгосадминистрации, в Украине есть потребность на аортокоронарное шунтирование, ведь сейчас выполняется 140 операций на 1 миллион населения по сравнению с показателем в 1300-1800 операций за рубежом.

"Местные хирурги будут ездить в Киев, чтобы участвовать в повседневной работе института имени Амосова и через несколько лет самостоятельно проводить такие вмешательства. До 2027 года мы поставили себе амбициозную цель: сформировать доступную и качественную медицину на всех уровнях: от маленького села до большого города. Именно это и предусматривает наша стратегия развития Полтавской области, именно для этого мы и строим такие кардиоцентры", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что в этом году президентская программа продолжит развитие медицинской инфраструктуры регионов. В частности, в течение года планируется построить и обновить 177 приемных отделений больниц.

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Автор: Иван Бойко