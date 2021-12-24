В Николаеве открыли новое современное приемное отделение городской больницы скорой помощи. Модернизацию медучреждения провели в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Николаевская ОГА.

Отныне больница имеет все условия для быстрого реагирования на неотложные состояния, проведения качественной диагностики и быстрой госпитализации пациентов. Спасать пациентов в новом отделении будут три врача, восемь медицинских сестер, одиннадцать младших медработников и четыре медрегистратора.

"Приемное отделение полностью укомплектовано современным медицинским оборудованием – компьютерным томографом, УЗИ аппаратом, рентгенологическим аппаратом, гематологическим анализатором, системой централизованного мониторинга, функциональными кроватями и тому подобное", - говорится в сообщении областной администрации.

В рамках проекта здесь провели перестройку помещений для пациентов по самообращениям и плановых пациентов (вестибюль, рецепция, зона безопасности в поле зрения рецепции), а также построили отдельный бокс для двух автомобилей скорой.

В отделении построили отдельный блок для временного пребывания больных с подозрением на инфекционное заболевание, палаты динамического наблюдения за больными, противошоковую палату и врачебно-медсестринский пост. В палатах установили кровати интенсивной терапии для больных, нуждающихся в неотложной помощи.

По словам главы областной администрации Виталия Кима, в следующем году на Николаевщине продолжится обновление медицинской инфраструктуры. В частности, в планах модернизация областной и детской больниц.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" уже построили 600 сельских амбулаторий и более 200 приемных отделений.