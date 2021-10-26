Медучреждения столицы получат 60 тонн медицинского кислорода.

Группа "Метинвест" не прекращает помогать коронавирусным больным, она доставит 300 тонн кислорода в больницы Киева и Харьковской области.

Такое решение было принято в ответ на обращение руководства Харьковской области и Киевской городской больницы №6. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Читайте такжеВ больницах Мариуполя рассказали, что город обеспечен кислородом для COVID-больныхОтмечается, что больницам Харьковщины предоставят 240 тонн медицинского кислорода, а столице - 60 тонн.

Напомним, "Метинвест" второй год подряд бесплатно поставляет кислород в больницы Запорожья, Мариуполя, Киева, Харькова, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Кислородную инфраструктуру с начала пандемии группа обустроила в медучреждениях Мариуполя (в этом городе организовала почти 700 больничных коек с прямой подачей медкислорода), Запорожья, Авдеевки и Покровска.

В целом за 2020 год "Метинвест" направил на борьбу с коронавирусом около 6 миллионов долларов.

Автор: Григорий Бондарь