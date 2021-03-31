Вызвать боль в шее могут многие различные заболевания.

Многие люди хотя бы раз в жизни испытывали боль в шее. Она не всегда свидетельствует о серьезном заболевании. Однако иногда такая боль может быть тревожным сигналом и нуждаться в комплексном лечении.

Какой бывает боль в шее

Читайте такжеКак укрепить иммунитет: способы восстановить жизненные силы и стать здоровееБолеть шея может как сразу после утреннего пробуждения, так и в течение дня. Боль часто имеет острый характер и возникает внезапно, например, при резких поворотах и наклонах головы. Иногда она может быть тупой, ноющей, дергающей или пульсирующей.

Болевые ощущения могут отдавать в голову (преимущественно в затылок), в грудь или руки. Часто они сопровождаются головной болью, мигренью, головокружением, потемнением в глазах, шумом в ушах, онемением рук и пальцев, нарушением остроты зрения и другими неприятными симптомами.

Если боль в шее не проходит длительное время и значительно ухудшает общее состояние организма – нужно обращаться за помощью к специалистам.

Боль в шее: причины

Чаще всего боль в шее возникает из-за мышечных спазмов, растяжения, которые возникают из-за длительного пребывания в одном положении или из-за сильных физических нагрузок. Как правило, она проходит за несколько дней или недель и не требует сложного лечения.

Часто боль в шее появляется из-за того, что продуло спину и шею.

Список причин боли в шее в общем много. Другими наиболее распространенными причинами болевых ощущений в области шеи могут быть:

травмы позвоночника и шеи;

воспалительные и инфекционные болезни;

врожденные аномалии;

миофасциальный синдром;

радикулит;

грыжи межпозвонковых дисков;

искривление позвоночного столба в шейном отделе;

шейный остеохондроз;

заболевания нервной системы и другие.

Боль в шее - что делать

Чтобы избавиться от боли в шее, принимают препараты различной направленности действия, а также проходят курс физиотерапии, рефлексотерапии, лечебной физкультуры и массажа.

Читайте такжеГоловная боль: причины возникновения, как избавиться и когда обращаться к врачуВ лечении важную роль играют витамины группы B, в частности, витамин B1 (бенфотиамин) и витамин B6 (пиридоксин), помогающие быстро снять боль в шее.

Если помимо боли в шее ощущается онемение и слабость рук, прострелы в плече или предплечье, следует обязательно обратиться к врачу. Он посоветует специальные упражнения для растяжки и укрепления мышц шеи. Если боль не проходит, он может направить на дополнительные обследования (рентген, МРТ или КТ). Хирургическая операция применяется только в особо тяжелых случаях.

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Автор: Алина Вишневская