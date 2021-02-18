Помощь Фонда получили 505 медучреждений в 203 населенных пунктах.

Благодаря взаимодействию власти, бизнеса и благотворительных организаций Украина смогла достойно противостоять эпидемии коронавируса. Об этом во время Всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова. В качестве примера она привела проект Фондам «Борьба с COVID-19 в Украине».

"Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране и выделил более 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Это самая крупная, системная и беспрецедентная по масштабам частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом. Фонд Рината Ахметова взял на себя достаточно серьезный фронт работ. Мы обозначили несколько основных направлений, и с самого начала это были средства индивидуальной защиты для медиков. Это было приоритетным, потому что такие, казалось бы, базовые вещи резко стали дефицитом. Следующим этапом стали экспресс-тесты. И в этом направлении мы очень тесно сотрудничали с МОЗ", - сказала Наталья Емченко.

По ее словам, помощь Фонда получили 505 медучреждений в 203 населенных пунктах. Государственным больницам передано более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Также медики получили от Фонда 337 тысяч экспресс-тестов, 1044 единицы медицинского и лабораторного оборудования. Но самая главная задача была впереди – закупить за рубежом и доставить в страну свыше 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. В тот момент именно в аппаратах ИВЛ украинская медицина нуждалась больше всего.

"Несмотря на дефицит высокотехнологичного медицинского оборудования в мире, Фонд Рината Ахметова сумел закупить и привезти его в Украину. Более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, свыше 150 кислородных концентраторов спасают жизни людей по всей стране", – добавила Наталья Емченко.

С ее словами согласился Алексей Чернышов, министр развития громад та территорий Украины.

"Давайте вспомним, где мы были почти год назад. Государство не было готово на тот момент с точки зрения системы противодействия эпидемии коронавируса. Не было оборудования, технологий, необходимых знаний. Но сейчас ситуация под контролем. Украина готова к вызовам, которые получили год назад", – сказал Алексей Чернышов.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что само слово «пандемия» говорит о том, что ни одна страна в мире не в состоянии самостоятельно справится с таким вызовом сегодняшнего дня.

"Поэтому наша сила и шанс победить заключается исключительно в единстве. В объединении Офиса Президента, правительства, центральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, глав областных государственных администраций, представителей бизнеса, которые сразу подставили плечо. Именно это позволяет справляться с вызовами, которые существуют на сегодняшний день", – подчеркнул Виктор Ляшко.

Проект Фонда Рината Ахметова «Борьба с COVID-19 в Украине» – это не только оборудование и расходные материалы для государственных больниц. Это и социальные акции, и образовательные проекты для врачей, школьников и учителей. Медиков Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с МОЗ обучал работе на аппаратах ИВЛ, рассказывал во время вебинаров о последних методах лечения COVID-19. Участниками конференций стали более 2000 врачей со всей страны. Видеопроект «COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких» помог врачам отделений интенсивной терапии освоить аппараты ИВЛ, которые поставлял Фонд Рината Ахметова.

Для учителей Фонд в партнерстве с Минцифры выпустил сериал «Карантин: онлайн-сервисы для учителей». Он помог педагогам адаптироваться к дистанционному образованию.

Для детей, переведенных на онлайн-обучение, был запущен сериал «Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта». Ведущими проекта стали игроки футбольного клуба «Шахтер» и национальной сборной Украины Андрей Пятов и Сергей Кривцов, которые мотивировали детей заниматься спортом в домашних условиях и показывали, какие упражнения наиболее полезны.

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Автор: УНИАН