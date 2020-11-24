Боль в шее (или цервикалгия) знакома большинству людей. С болями в шее сталкиваются люди всех возрастов. Этот неприятный симптом не всегда является признаком заболевания, однако откладывать визит к врачу не стоит.
Причины боли в шее
Боли в шее можно разделить на две группы по причинам возникновения:
- возникающие вследствие заболеваний позвоночника и подвывиха позвонков, последствия таких травм могут проявляться в течение жизни;
- возникающие вследствие других причин: инфекционных и эндокринных заболеваний, опухолевых процессов, ревматизма.
Миофасциальный синдром
Читайте такжеИзраильские ученые заявили, что нашли способ борьбы со старениемХарактеризуется умеренными непродолжительными болями. Возникают боли в отдельных точках. Причинами боли являются длительное перенапряжение мышц шеи, растяжения связок, переохлаждение. Как правило, боль проходит самостоятельно через несколько дней.
Остеохондроз шейного отдела
При остеохондрозе возникает деформация и разрушения межпозвонковых дисков. Сжатие и разрушение дисков приводят к артрозу, защемлению нервных корешков и болевому синдрому. Часто боль отдает в руку и сопровождается головокружением. У пожилых людей боль из-за остеохондроза проявляется сильнее.
Дисфункция фасеточных суставов
Истончение хряща на суставных поверхностях приводит к сдавливанию межпозвонковых нервных окончаний. Возникает тупая боль, которая усиливается при движении, после пробуждения может отдавать в затылок, ухо, висок или в плечо.
Межпозвонковая грыжа
Грыжи приводят к сжатию или ущемлению нервных окончаний, что вызывает боли в шее, которые отдают в руку или плечо. Наблюдается нарушение чувствительности рук (онемение, жжение, слабость) и болевому синдрому. Боль локализуется в одной части шеи и усиливается при наклоне, вращении или запрокидывании головы.
Шейная миелопатия
Читайте такжеУченые выяснили, что даже одна чашка кофе в день во время беременности опаснаБоль отдает в область между лопаток, в плечи, не проходит после принятия обезболивающих. Симптомами шейной миелопатии являются онемение конечностей, проблемы с мелкой моторикой, головокружения, ухудшение памяти, изменения походки.
Травма в шейном позвоночнике
Шея может болеть после травмы, полученной в ДТП, во время занятий спортом или после удара головой. При этом растягиваются и повреждаются мышцы, диски и связки шейного отдела. Тяжелые случаи характеризуются возникновением переломов и вывихов. Последствия травмы проявляются в мигрени, спазмах шейных мышц, ухудшении зрения, головокружении.
Боль из-за мышечного напряжения
Шея может болеть из-за длительного сидения, статических нагрузках, при сидячей работе.
Другие причины боли в шее
- Ревматоидный артрит;
- спондилит;
- аутоиммунные заболевания.
Диагностика боли в шее
При возникновении боли в шее стоит посетить врача-терапевта или невролога. Врач собирает информацию о характере боли и других клинических симптомах и может назначить подробное обследование:
- общий анализ крови;
- биохимический анализ крови;
- общий анализ мочи;
- анализ на С-реактивный белок мочи;
- КТ и МРТ шейного позвоночника.
Как снять боль в шее
Для снятия болевых ощущений в шее врач может прописать медикаментозное лечение, медицинский массаж и гимнастику или ношение воротника Шанца. Для снятия боли используют противовоспалительные препараты и миорелаксанты.
В серьезных случаях для лечения болезни понадобится хирургическое вмешательство. Какой бы не была причина боли - её обязательно нужно лечить, чтобы избежать осложнений.
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