Боль в шее может быть причиной серьезного заболевания.

Боль в шее (или цервикалгия) знакома большинству людей. С болями в шее сталкиваются люди всех возрастов. Этот неприятный симптом не всегда является признаком заболевания, однако откладывать визит к врачу не стоит.

Причины боли в шее

Боли в шее можно разделить на две группы по причинам возникновения:

возникающие вследствие заболеваний позвоночника и подвывиха позвонков, последствия таких травм могут проявляться в течение жизни;

возникающие вследствие других причин: инфекционных и эндокринных заболеваний, опухолевых процессов, ревматизма.

Миофасциальный синдром

Читайте такжеИзраильские ученые заявили, что нашли способ борьбы со старениемХарактеризуется умеренными непродолжительными болями. Возникают боли в отдельных точках. Причинами боли являются длительное перенапряжение мышц шеи, растяжения связок, переохлаждение. Как правило, боль проходит самостоятельно через несколько дней.

Остеохондроз шейного отдела

При остеохондрозе возникает деформация и разрушения межпозвонковых дисков. Сжатие и разрушение дисков приводят к артрозу, защемлению нервных корешков и болевому синдрому. Часто боль отдает в руку и сопровождается головокружением. У пожилых людей боль из-за остеохондроза проявляется сильнее.

Дисфункция фасеточных суставов

Истончение хряща на суставных поверхностях приводит к сдавливанию межпозвонковых нервных окончаний. Возникает тупая боль, которая усиливается при движении, после пробуждения может отдавать в затылок, ухо, висок или в плечо.

Межпозвонковая грыжа

Грыжи приводят к сжатию или ущемлению нервных окончаний, что вызывает боли в шее, которые отдают в руку или плечо. Наблюдается нарушение чувствительности рук (онемение, жжение, слабость) и болевому синдрому. Боль локализуется в одной части шеи и усиливается при наклоне, вращении или запрокидывании головы.

Шейная миелопатия

Читайте такжеУченые выяснили, что даже одна чашка кофе в день во время беременности опаснаБоль отдает в область между лопаток, в плечи, не проходит после принятия обезболивающих. Симптомами шейной миелопатии являются онемение конечностей, проблемы с мелкой моторикой, головокружения, ухудшение памяти, изменения походки.

Травма в шейном позвоночнике

Шея может болеть после травмы, полученной в ДТП, во время занятий спортом или после удара головой. При этом растягиваются и повреждаются мышцы, диски и связки шейного отдела. Тяжелые случаи характеризуются возникновением переломов и вывихов. Последствия травмы проявляются в мигрени, спазмах шейных мышц, ухудшении зрения, головокружении.

Боль из-за мышечного напряжения

Шея может болеть из-за длительного сидения, статических нагрузках, при сидячей работе.

Другие причины боли в шее

Ревматоидный артрит;

спондилит;

аутоиммунные заболевания.

Диагностика боли в шее

При возникновении боли в шее стоит посетить врача-терапевта или невролога. Врач собирает информацию о характере боли и других клинических симптомах и может назначить подробное обследование:

общий анализ крови;

биохимический анализ крови;

общий анализ мочи;

анализ на С-реактивный белок мочи;

КТ и МРТ шейного позвоночника.

Как снять боль в шее

Для снятия болевых ощущений в шее врач может прописать медикаментозное лечение, медицинский массаж и гимнастику или ношение воротника Шанца. Для снятия боли используют противовоспалительные препараты и миорелаксанты.

В серьезных случаях для лечения болезни понадобится хирургическое вмешательство. Какой бы не была причина боли - её обязательно нужно лечить, чтобы избежать осложнений.

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Автор: Екатерина Пулатова