Гигиена рта и десен очень важна для здоровья зубов. Многие люди при возникновении боли в деснах снимают боль с помощью различных растворов и ванночек. Однако причина боли никуда не деваются. Запущенные заболевания десен могут приводит к разрушению зубов и дорогостоящему лечению у стоматолога.
Причины боли в деснах
Самые распространенные причины, не связанные с заболеваниями десен:
- плохая гигиена полости рта (зубной налет и зубной камень);
- неправильный прикус;
- старые ортопедические конструкции во рту;
- наследуемые биологические особенности организма;
- вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем);
- несбалансированное питание (избыток сахара, недостаток витаминов и микроэлементов);
- некоторые хронические заболевания и ослабленный иммунитет;
- плохая экология и стресс.
Заболевания десен
Гингивит
Это одна из самых распространенных болезней тканей ротовой полости. Она сопровождается кровоточивостью десен, воспалением и отеком. Встречается у людей любого возраста. Гингивит может наблюдаться на одном участке десен или распространяться на всю десну.
В начале заболевания боль появляется при надавливании, усиленном жевании, употреблении очень горячей или холодной пищи. При отсутствии лечения боль в десне становится постоянной.
Гингивит иногда встречается у беременных и кормящих грудью. Он развивается в результате гормонального сбоя.
Лечением гингивита занимается врач стоматолог-парадонтолог. В домашних условиях эта болезнь не лечится.
Пародонтит
Это более серьезное заболевание, чем гингивит. Если при гингивите воспаление затрагивает лишь десневую ткань, то при пародонтите воспалительный процесс переходит на кость и все окружающие ткани.
Симптомы пародонтита:
- кровотечение из десен;
- зудящая боль;
- оголение шейки зуба;
- расшатывание зубов;
- в запущенных случаях - гнойные выделения.
Чем более запущенная болезнь - тем менее эффективным будет лечение. При любых симптомах пародонтита следует обращаться к врачу.
Пародонтоз
Пародонтоз – это заболевание десен, которое характеризуется системным поражением тканей пародонта. Может привести к потере нескольких зубов.
Симптомы пародонтоза:
- неприятный запах изо рта;
- кровотечение (редко);
- бледность десен (иногда);
- повышение чувствительности зубов к холодному, горячему, соленому;
- зуд в области десен;
- расшатывание зубов;
- болезненный прием пищи (при запущенном заболевании);
- визуальное увеличение межзубных промежутков.
Пародонтоз не сопровождается воспалением десен, и определить его может только врач. Чем раньше болезнь будет замечена, тем выше вероятность её успешного лечения.
Болят десны после лечения или удаления зуба
Боль в деснах после стоматологического вмешательства может длиться 3-5 дней - это считается нормой. Однако если боль не проходит 7 дней и более, а боль нарастает, возможно началось осложнение – альвеолит, периостит или киста зуба. В таком случае о болезненных ощущениях следует рассказать врачу.
Как снять боль в десне
Снятие боли в десне может облегчить состояние на некоторое время, но не вылечит проблему боли. Поэтому снимать боль в деснах нужно только при ожидании визита к врачу.
Полоскать десны необходимо после каждого приёма пищи, от 2 до 4 раз в сутки.
Для полоскания десен готовят растворы из таких препаратов:
При воспалении десен следует пользоваться специальными зубными пастами. Врач также может назначить лечебные гели, антибиотики или комплексы витаминов.
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