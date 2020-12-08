Боль в деснах может свидетельствовать о воспалительных процессах.

Гигиена рта и десен очень важна для здоровья зубов. Многие люди при возникновении боли в деснах снимают боль с помощью различных растворов и ванночек. Однако причина боли никуда не деваются. Запущенные заболевания десен могут приводит к разрушению зубов и дорогостоящему лечению у стоматолога.

Причины боли в деснах

Самые распространенные причины, не связанные с заболеваниями десен:

плохая гигиена полости рта (зубной налет и зубной камень);

неправильный прикус;

старые ортопедические конструкции во рту;

наследуемые биологические особенности организма;

вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем);

несбалансированное питание (избыток сахара, недостаток витаминов и микроэлементов);

некоторые хронические заболевания и ослабленный иммунитет;

плохая экология и стресс.

Заболевания десен

Гингивит

Это одна из самых распространенных болезней тканей ротовой полости. Она сопровождается кровоточивостью десен, воспалением и отеком. Встречается у людей любого возраста. Гингивит может наблюдаться на одном участке десен или распространяться на всю десну.

В начале заболевания боль появляется при надавливании, усиленном жевании, употреблении очень горячей или холодной пищи. При отсутствии лечения боль в десне становится постоянной.

Гингивит иногда встречается у беременных и кормящих грудью. Он развивается в результате гормонального сбоя.

Лечением гингивита занимается врач стоматолог-парадонтолог. В домашних условиях эта болезнь не лечится .

Пародонтит

Это более серьезное заболевание, чем гингивит. Если при гингивите воспаление затрагивает лишь десневую ткань, то при пародонтите воспалительный процесс переходит на кость и все окружающие ткани.

Симптомы пародонтита:

кровотечение из десен;

зудящая боль;

оголение шейки зуба;

расшатывание зубов;

в запущенных случаях - гнойные выделения.

Чем более запущенная болезнь - тем менее эффективным будет лечение. При любых симптомах пародонтита следует обращаться к врачу.

Пародонтоз

Пародонтоз – это заболевание десен, которое характеризуется системным поражением тканей пародонта. Может привести к потере нескольких зубов.

Симптомы пародонтоза:

неприятный запах изо рта;

кровотечение (редко);

бледность десен (иногда);

повышение чувствительности зубов к холодному, горячему, соленому;

зуд в области десен;

расшатывание зубов;

болезненный прием пищи (при запущенном заболевании);

визуальное увеличение межзубных промежутков.

Пародонтоз не сопровождается воспалением десен, и определить его может только врач. Чем раньше болезнь будет замечена, тем выше вероятность её успешного лечения.

Болят десны после лечения или удаления зуба

Боль в деснах после стоматологического вмешательства может длиться 3-5 дней - это считается нормой. Однако если боль не проходит 7 дней и более, а боль нарастает, возможно началось осложнение – альвеолит, периостит или киста зуба. В таком случае о болезненных ощущениях следует рассказать врачу.

Как снять боль в десне

Снятие боли в десне может облегчить состояние на некоторое время, но не вылечит проблему боли. Поэтому снимать боль в деснах нужно только при ожидании визита к врачу .

Полоскать десны необходимо после каждого приёма пищи, от 2 до 4 раз в сутки.

Для полоскания десен готовят растворы из таких препаратов:

При воспалении десен следует пользоваться специальными зубными пастами. Врач также может назначить лечебные гели, антибиотики или комплексы витаминов.

Читайте также другие статьи:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова