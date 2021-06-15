С болью во время менструации сталкивалась почти каждая женщина, однако терпеть её совсем не обязательно.

Болезненная менструация - это очень распространенная проблема у женщин всех возрастов. Эту тему не принято обсуждать в обществе, и многие девушки предпочитают терпеть боль. Тяжелые месячные часто воспринимаются как должное, однако облегчить свое состояние в эти дни возможно.

Причина менструальной боли

Часто боль во время месячных возникает у молодых девушек и нерожавших женщин. Она связана с сократительной активностью матки. Такую боль можно снять при помощи лекарственных препаратов, которые назначит гинеколог.

Иногда причиной дисменореи (то есть болезненной менструации) может быть заболевание или анатомические особенности. Диагностировать заболевание может гинеколог. Подозревать заболевание стоит в том случае, если месячные ранее не были болезненными.

Самые распространенные заболевания, при которых возникает дисменорея:

миома матки;

эндометриоз;

аденомиоз;

воспалительный процесс в женских органах.

Когда стоит обращаться к врачу

Боль при месячных сама по себе является поводом для визита к врачу. Однако существуют тревожные звоночки, при которых поход к врачу откладывать нельзя. Обязательно обратиться к гинекологу нужно в следующих случаях:

если месячные не были болезненными ранее и боль появилась внезапно;

менструация у взрослой девушки нерегулярная и длится разное количество дней;

месячные обильнее, чем обычно, или имеют странный цвет;

если дисменорея мешает повседневной жизни и сопровождается рвотой, высокой температурой, обмороками.

Как облегчить боль во время месячных

Читайте такжеЗависимость, ожирение и ухудшение состояния: врач-эндокринолог назвала самые опасные мифы об инсулинеСамым эффективным способом снять боль являются медикаментозные препараты. Часто врачи при дисменорее назначают противовоспалительные препараты и спазмолитики. Заниматься самолечение крайне не рекомендуется, поскольку вы можете навредить организму или упустить серьезное заболевание. К тому же от препаратов может появиться зависимость.

Гинеколог также может назначить гормональные контрацептивы после подробного обследования. Они подавляют менструация и сводят боль к минимуму. Ни в коем случае не назначайте себе такие таблетки самостоятельно. Принимать гормональные препараты следует каждый день в одно и то же время.

Как снять боль во время менструации без лекарств

Займитесь спортом . Многие женщины отмечают, что менструация проходит гораздо легче, если увеличить физические нагрузки в последний день перед месячными. В первые дни менструации также можно сделать зарядку с утра и совершить несколько приседаний, если самочувствие позволяет.

. Многие женщины отмечают, что менструация проходит гораздо легче, если увеличить физические нагрузки в последний день перед месячными. В первые дни менструации также можно сделать зарядку с утра и совершить несколько приседаний, если самочувствие позволяет. Поплавайте . Плавание - самый простой и приятный способ снять боль с помощью физических нагрузок.

. Плавание - самый простой и приятный способ снять боль с помощью физических нагрузок. Положите грелку на живот. Грелка не должна быть горячей. Если у вас нет грелки, можно набрать теплую воду в бутылку или принять теплый душ.

Грелка не должна быть горячей. Если у вас нет грелки, можно набрать теплую воду в бутылку или принять теплый душ. Попросите кого-нибудь сделать вам массаж поясницы и живота легкими круговыми движениями.

легкими круговыми движениями. На время месячных откажитесь от сигарет, алкоголя и жирной пищи .

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Автор: Екатерина Пулатова