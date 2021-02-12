Сервис покажет пациентам, как можно получить назначенные препараты.

В Украине стартует сервис, который поможет онкобольным людям получить назначенные препараты бесплатно.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, 15 февраля стартует электронный сервис «Лекарства для онкобольных - подпишись на жизнь», который поможет сделать лечение для пациентов с онкологией доступным и уменьшить долю украинцев, которые отказываются от лечения.

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«Часто пациенты с онкологией, получив отказ в препарате, не надеются получить препараты на следующие курсы лечения бесплатно. Они собирают средства на препараты или вообще отказываются от лечения. Наш сервис «Лекарства для онкобольных - подпишись на жизнь» будет показывать пациентам, как можно получить назначенные препараты бесплатно», - отметила председатель ОО «Ліки контроль» Наталья Гуран.

Сайт http://onco.likicontrol.com.ua/ отражает лекарства, которые закупаются за государственный счет по направлению онкологических и онкогематологических заболеваний, а также лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств. Кроме того, на сайте можно настроить и получать уведомления о поступлении назначенных препаратов в выбранный регион.

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Автор: Леся Лещенко