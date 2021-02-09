Протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги не входят в гарантированный пакет.

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, какие стоматологические услуги будут бесплатными.

Как говорится в сообщении НСЗУ в Facebook, в условиях крайне ограниченного финансирования системы здравоохранения, самым эффективным в стоматологической отрасли является расходование ресурсов только на самое необходимое.

«Для взрослых Программа медицинских гарантий покрывает ургентную стоматологию - снятие острой боли и лечение состояний, угрожающих жизни. В частности, будут бесплатными медицинские услуги, если у пациента диагностирован пульпит, перелом зуба, невралгия тройничного нерва, химический ожог слизистой рта, слюнокамення болезнь, карбункул и фурункул, травмы мягких тканей челюстно-лицевой области», - говорится в сообщении.

В НСЗУ отмечают, что в бесплатный пакет входит плановая детская стоматология, потому что она действительно может предотвратить ухудшение общего здоровья.

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«В Программе медицинских гарантий в этом году стоматологическая помощь взрослым и детям выделена в отдельный амбулаторный пакет. Он будет покрывать: ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям; проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи; плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирования», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги не входят в гарантированный пакет.

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Автор: Надя Пришляк