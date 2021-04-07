Живая вода, лекарство от всех недугов, нектар жизни – так часто называют березовый сок. Это бесцветная жидкость, циркулирующая по стволу березы под воздействием давления корневой системы. Получают его весной из берез через надрез в дереве. Ежегодно именно в апреле продолжается его сбор.
Чем полезен березовый сок
Читайте такжеКак повысить артериальное давление - самые действенные способыБерезовый сок насыщен витаминами и минералами, природными сахарами, кальцием, калием, магнием, марганцем, железом, натрием, эфирными маслами, фитонцидами, дубильными веществами и смоляными соединениями.
Он является источником натурального витамина С и витаминов группы В. Также березовый сок содержит минеральные соли, яблочную и лимонную кислоту и другие необходимые организму аминокислоты, а также полисахариды и фруктозу.
Когда следует пить березовый сок
Березовый сок помогает при лечении и профилактике многих недугов. Он полезен при авитаминозе и хронической усталости, во время простудных и вирусных заболеваний, поскольку активирует естественную защиту организма.
Систематический прием березового сока оказывает тонизирующее действие - человек чувствует себя бодрее и энергичнее. Исчезают сонливость, подавленность и усталость.
Березовый сок благотворно действует на организм при болезнях, сопровождающихся высокой температурой. Его рекомендовано пить во время острых и хронических инфекций, тяжелых воспалительных заболеваний, в период простуд и вирусных заболеваний.
Этот сок прекрасно очищает организм от вредных веществ и токсинов. Регулярный прием березового сока поможет очистить печень и почки. Также он нормализует пищеварение.
Освежающий напиток можно употреблять также в качестве мочегонного, противовоспалительного, антиаллергического и регенерирующего средства. Эффективен березовый сок и в борьбе с лишним весом.
Благодаря своему составу он – это настоящий эликсир здоровья и красоты. Березовый сок освежает и улучшает состояние кожи, волос, заживляет раны, убирает пигментацию и сглаживает рубцы.
Когда березовый сок может повредить
Березовый сок может нанести вред, если он собран вблизи автомагистралей, в городе или в месте с неблагоприятной экологией.
Кроме того, он противопоказан людям с мочекаменной болезнью, а также с аллергией на березовую пыльцу.
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