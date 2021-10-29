Сотрудников с нагрудными значками "Вакцинований та безпечний для вас" или "Вакцинована та безпечна для вас" сейчас можно встретить в магазинах сети "АТБ" в Днепре, Киеве, Харькове, Одессе, Львове.

Сеть национального масштаба магазинов-дискаунтеров "АТБ" обеспечивает своим посетителям максимальную безопасность в период пандемии.

Как сообщили в компании, свыше 85% сотрудников торговой сети, офисов, производственных и других подразделений корпорации "АТБ" привиты.

В подтверждение этого и для оповещения покупателей персонал в торговых залах "АТБ" оденет специальные значки с надписью "Вакцинований та безпечний для вас" или "Вакцинована та безпечна для вас". Цель таких нововведений – еще раз оповестить клиентов о безопасности покупок в данной сети.

Корпорация "АТБ", являясь ярким примером социально ответственного бизнеса, поддержала кампанию по вакцинации. Удерживая титул лучшего работодателя страны, она позаботилась о безопасности десятков тысяч своих сотрудников, а соответственно, и посетителей. Активно проводилась разъяснительная работа, а массовая вакцинация персонала "АТБ" началась летом текущего года до новой волны пандемии. Наибольшее количество прививок сотрудникам было сделано в августе и сентябре 2021 года с использованием преимущественно вакцин Moderna американского производства, Pfizer/BioNTech немецко-американского и CoronaVac из Китая.

Как рассказали в пресс-службе "АТБ", для максимального охвата сотрудников прививками компания организовала работу специальных мобильных групп по вакцинированию — медики выезжали непосредственно на предприятия корпорации. Это помогло упростить процесс массового вакцинирования и значительно его ускорить. Вакцинация охватила персонал магазинов, офисных сотрудников, а также работников всех предприятий, входящих в корпорацию "АТБ" – а это более 70 тысяч человек.

Сотрудников с нагрудными значками "Вакцинований та безпечний для вас" или "Вакцинована та безпечна для вас" сейчас можно встретить в магазинах сети "АТБ" в Днепре, Киеве, Харькове, Одессе, Львове. В дальнейшем такие значки, являющиеся свидетельством безопасных покупок и обслуживания в "АТБ", получат сотрудники сети в других регионах.

Таким образом, сеть "АТБ" обеспечила безопасную работу для десятков тысяч своих сотрудников, а также предоставила возможность ежедневно осуществлять безопасные покупки миллионам клиентов в 1275 магазинах сети по всей стране. К нынешнему времени общая численность вакцинированных сотрудников сети достигает почти 60 тысяч человек — это серьезный вклад крупнейшего национального ритейлера в борьбу с пандемией коронавируса, очередная волна которой началась в октябре.

Супермаркеты сети "АТБ" первыми в стране с начала пандемии в минувшем году развернули масштабные противоэпидемические и карантинные мероприятия. Каждый час обрабатывали помещения, поверхности и торговое оборудование, а также тележки, корзины, сенсорные панели, весы и витрины дезинфицирующими растворами. Обязательными стали защитные маски для покупателей. Сотрудников торговых залов компания обеспечила лицевыми защитными щитками и перчатками. Для дезинфекции залов и оборудования в "АТБ" используют препараты, имеющие сертификаты Минздрава и признанные международными организациями, чтобы свести к минимуму риски распространения вируса.

Выполняя все требования и условия карантина согласно законодательным нормам, корпорация "АТБ" сконцентрировала усилия и ресурсы на бесперебойном снабжении украинцев свежими продуктами и максимальной защите для своих сотрудников и миллионов клиентов — компания придерживается высоких международных стандартов относительно вопросов безопасности для покупателей и собственного персонала.

Автор: Иван Бойко