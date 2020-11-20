Глава фракции "Слуга народа" сделал два теста на COVID-19, один из которых оказался положительным.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря политика сообщает "Обозреватель".

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По ее словам, второй тест на коронавирус, который сделал Арахамия, дал отрицательный результат.

"На данный момент я не могу подтвердить, что у председателя фракции коронавирус. Он сдал один тест – он был положительный, другой – оказался отрицательный. Ждем результатов повторного тестирования, надеемся, завтра будет известен", – сказала пресс-секретарь.

Как сообщается, сейчас политик находится на самоизоляции дома, ждет результатов третьего теста.

"Мы общались по телефону, говорил, что чувствует себя хорошо. Давид Арахамия почти каждую неделю сдает тест, потому что коммуницирует с людьми. А сейчас такая ситуация, когда немало людей во фракции заболело. Сдача теста – плановая процедура для него", – добавила она.

Коронавирус у Максима Степанова: что известно

14 ноября Степанов заявил, что получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции дома. По словам главы Минздрава, он продолжает работать дистанционно.

Позже он отметил, что лично проходит "путь пациента” с COVID-19 и в режиме онлайн будет делиться результатами, разоблачая проблемы медицинской системы, с которыми сталкивается как пациент. Этот процесс он будет записывать на видео и распространять на своей странице в Facebook.

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Автор: УНИАН