Минздрав предложил несколько способов для предотвращения паники и бесперебойного снабжения больниц необходимыми лекарствами.

Представители Министерства здравоохранения и профильные ассоциации обсудили вопрос возможного дефицита антибиотиков в Украине, спрос на которые в последнее время стремительно вырос, по отдельным категориям - в 4-10 раз.

Читайте такжеВ ВОЗ предупредили: лечение COVID-19 антибиотиками может снизить их эффективность в будущемОб этом говорится в сообщении Ассоциации "Производители лекарств Украины".

"По словам представителей Минздрава, аномальный рост спроса на указанные препараты спровоцировало появление в СМИ информации о вероятности того, что заканчиваются антимикробные препараты как в розничной сети, так и в госпитальном секторе. Представитель дистрибьюторов на подтверждение информации об аномальном спросе сообщила, что оптовики уже сейчас не могут выполнить условия контрактов, чем нарушают условия договоров как с аптеками, так и с больницами, и несут штрафные санкции", - сказано в сообщении.

Производители антимикробных препаратов отметили, что планы производства до конца года уже невозможно пересмотреть. При этом предприятия могут выполнить заказ государства на производство препаратов в срок не менее чем 4 месяца.

Согласно сообщению, Минздрав предложил несколько способов для предотвращения паники и бесперебойного снабжения больниц необходимыми лекарствами, в том числе путем государственного заказа на производство препаратов из "ковидного" списка по упрощенной процедуре, без проведения торгов, через прямые закупки.

Также одно из предложений - запрет экспорта антибиотиков по аналогии с введением ограничительных норм, действовавших в отношении экспорта масок. Отмечается, что такое решение может быть принято в течение одного дня.

В свою очередь, производители лекарств заявили о нецелесообразности запрета экспорта, поскольку доля производства препаратов на экспорт незначительна по сравнению с потребностями государства.

Также производители предупредили о возможных зеркальных мерах со стороны зарубежных государств, в частности об отказе в поставках субстанций для производства лекарств.

"В целом стороны согласились с необходимостью удовлетворить растущий спрос, производители выразили готовность выполнить заказ государства на поставку необходимого количества препаратов при условии предоставления соответствующих государственных гарантий, а Минздрав взял время на подготовку предложений правительства по реагированию на ситуацию", - сказано в сообщении.

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Автор: Анна Нагорная