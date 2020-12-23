Врач рассказала, как не надо лечиться от коронавируса.

Повторные случаи заболевания коронавирусом могут указывать на то, что COVID-19 может оставаться в организме человека на долгое время, если не навсегда.

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Об этом в эфире Апостроф TV заявила врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук.

"То есть, попадая один раз, он (коронавирус, - ред.) у нас остается, как, например, герпес. И он может активизироваться при иммунных понижениях из-за стрессов или переохлаждения. Это еще не доказали, но все еще впереди", - отметила она.

Врач напомнила, что для лечения COVID-19 не нужны антибиотики, они могут только навредить, если коронавирус протекает без сопутствующей бактериальной инфекции.

"Все как будто жалеют свою печень, но в таком случае любят есть антибиотики. Вы выращиваете в своем организме полирезистентные бактерии... Когда наступит необходимость принимать антибиотики, велика вероятность того, что они просто могут не подействовать", - подчеркнула Гук.

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Автор: Андрей Василюк