Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что антибиотики больным COVID-19 назначаются только если к вирусной инфекции присоединилась бактериальная.

В Министерстве здравоохранения призывают граждан не заниматься самоназначением антибиотиков для профилактики или даже после постановки диагноза COVID-19 и доверять своим врачам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте также"Сведет всех нас в могилу": врач забил тревогу из-за дистанционного лечения COVID - 19 в Украине

"На фоне эпидемии коронавирусной болезни у нас значительно растут продажи лекарств в аптеках и увеличивается использование антибиотиков в учреждениях здравоохранения, в том числе и в тех, что оказывают помощь больным с коронавирусной болезнью", - отметил он.

Ляшко подчеркнул, что Минздрав дополнительно в резерв для больниц, которые принимают больных COVID-19, перераспределяет 400 тыс. флаконов меропенема и 700 тыс. таблеток амоксициллина.

"Эти антибиотики будут находиться в резерве для того, чтобы лечить больных с коронавирусом, если это будет необходимо. Но хотел бы напомнить всем: беря в руки антибиотик, помните, что это невосполнимый ресурс человечества. Сегодня у нас очередная угроза - формирование антибиотикорезистентности . Угроза, которая показывает, что в случае бесконтрольного использования антибиотиков, человечество может упустить такой неоценимый ресурс как антибиотикотерапия", - заявил Ляшко.

Он отметил, что также установление диагноза COVID-19 не является прямым основанием для применения антибиотиков.

"Доверяйте своим врачам, не занимайтесь самоназначением антибиотиков. Поскольку антибиотики назначаются только тогда, когда есть доказательство того, что к вирусной инфекции присоединилась бактериальная. Призываю: никакого профилактического назначения антибиотиков", - подчеркнул замминистра.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко