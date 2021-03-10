Нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина напомнила о том, что Шипко голосовал за "диктаторские законы 16 января", является фигурантом коррупционных расследований, имеет роскошные дома, квартиры, много недвижимого имущества и элитных авто.

Бывший регионал Андрей Шипко стал исполняющим обязанности Национального института рака.

Об этом говорится на сайте Института.

Решение было принято на Ученом совете медучреждения. До него должность занимал Александр Яцына.

Назначение Шипко прокомментировала нардеп от партии Голос Ольга Стефанишина.

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«Сегодня в Национальном институте рака свою работу начинает экс-регионал Андрей Шипко. Будет директором. Назначил его Максим Степанов", - написала она в своем Facebook.

Также она опубликовала фотографию 2013-года с заседания Верховной Рады, на которой, не имея никаких на то полномочий, он «решает» вопрос "лицензирование медпрактик"».

"Сегодня по-тихому и без лишнего шума министр отдал одно из ключевых медицинских учреждений страны в руки Андрея Шипко. Ежегодный бюджет Института 220 миллионов гривень. Дополнительно институт имеет 1.5 миллиарда на ремонт и создание клинической базы в этом году. Ими господин Шипко будет распоряжаться на пару с министром Степановым», - добавила она.

Нардеп от «Голоса» также напомнила о том, что Шипко голосовал за «диктаторские законы 16 января», является фигурантом коррупционных расследований, был заместителем Юрия Вилкула (отца экс вице-премьер министра правительства Азарова - Александра Вилкула) в Днепропетровской областной раде и 15 лет работает исключительно на государственных должностях, имеет роскошные дома, квартиры, много недвижимого имущества и элитных авто.

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Автор: Денис Прядко