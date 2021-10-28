По словам экспертов, власти упустили время, когда относительно безболезненно для общества можно было вакцинировать 60-70% населения.

В Украинском институте будущего (UIF) считают, что традиционная информационная кампания власти по вакцинации населения с акцентом на принуждение и запугивание уже неэффективна, она приведет к еще большему сопротивлению общества.

Поэтому UIF 27 октября провел презентацию "Мягкая вакцинация: как вакцинировать 70% украинцев без социальных бунтов и революций".

Читайте такжеВ Минздраве решили, кому нельзя вакцинироваться от COVID-19В Украинском институте будущего заявляют, что власть упустила время, когда относительно безболезненно для общества можно было вакцинировать 60-70% населения.

"Социологическое исследование показывает жесткий раскол общества 50 на 50 и делает дальнейшую вакцинацию крайне сложной. И поэтому заявления Минздрава о том, что до конца года будет вакцинировано 70% – является заблуждением общества", - отмечается в сообщении.

Украинский институт будущего очертил шаги для коммуникации с населением по вакцинации:

прежде всего нужно выделить две аудитории на основе социологических исследований и работать с ними, а не со 100% населения. Это те, кто готов вакцинироваться сейчас, но по разным причинам не делает этого; и те, кто не хочет вакцинироваться, но при определенных обстоятельствах будет не против этого;

рекламировать вакцинацию должны уже не врачи и селебритис, а переболевшие. Из рассказов простых людей проще достучаться до сомневающихся;

отдельный акцент должен делаться на представителей различных религиозных конфессий, особенно учитывая негативную роль определенных церквей в раздувании антивакцинаторского движения;

чтобы увеличить количество вакцинированных, необходимо создать площадку для диалога между невоинственными вакцинаторами и антивакцинаторами.

"Дело в том, что сейчас в обществе существует мнение о монолитности антивакцинаторского движения. Но это движение очень сегментированное и разное. Там есть как и откровенно воинственные, так и довольно толерантные и интеллектуальные части. Поэтому без диалога с теми, кто хочет диалога, мы не сможем увеличить количество желающих вакцинироваться", - отмечают в Украинском институте будущего.

Кроме того, добавили в UIF, политика перекладывания ответственности на регионы и региональные власти частично размывает ответственность, но не решает вопрос увеличения количества вакцинированного населения.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ольга Робейко