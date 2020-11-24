Работал Дегтярев в бюро с 1975 года. Карьерный путь начался с должности инженера.

Гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщает Офис президента.

"Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца-Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь хранила для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты", – говорится в сообщении ОП в Telegram.

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Должность генерального директора Дегтярев занимал последние два года – с 2018 года. С 2010 по 2016 годы работал генеральным конструктором – генеральным директором.

Родился Дегтярев в Кировской области в России, образование получил по профилю "двигатели летательных аппаратов" в Ленинградском механическом институте и окончил экономический факультет Днепропетровского национального университета. Стажировался в аэрокосмических компаниях США и Франции.

Работал в КБ "Южное" с 1975 года. Карьерный путь начался с должности инженера.

КБ "Южное": чем знаменито предприятие

Конструкторское бюро разрабатывает боевые ракетные комплексы и ракетно-космические системы; является главным предприятием космической отрасли Украины, которое обеспечивает реализацию полного цикла создания и эксплуатации ракетно-космической техники (РКТ).

Среди известных разработок: ракеты – "Циклон", "Зенит", "Маяк", "Антарес"; боевые ракетные комплексы Р-12, РТ-20П, УР-100, Р-36М; космические аппараты Сич-1, МС-1-ТК, Океан-А.

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Автор: Яна Ставская