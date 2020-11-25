По словам премьера, карантин выходного дня - это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничениям.

В Кабинете министров Украины готовятся ко всем возможным сценариям в случае значительного увеличения количества больных COVID-19 и не исключают усиления карантина на период новогодних праздников.

Читайте такжеСтепанов рассказал, когда карантин выходного дня даст результат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства.

"Подчеркиваю, мы готовимся ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению карантина на зимние праздники", - сказал он.

По словам Шмыгаля, карантин выходного дня - это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничениям.

«Окончательную эффективность и результат такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем (уменьшение - ред.) мобильности населения. По данным операторов мобильной связи, такая мобильность снизилась до самого низкого уровня со времени полного карантина весной",- сказал он.

Он подчеркнул, что о введении более жестких мер речь пока не идет.

«Но мы понимаем, что конец декабря - начало января - период новогодних праздников, это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми, все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, который медицинская система может не выдержать. Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на такие ситуации и в случае ухудшения положения в стране», - добавил Шмыгаль.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко