По словам замминистра внутренних дел, сейчас полиция ведет с гражданами "разъяснительную работу".

Около 90% украинцев используют защитные маски, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

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Такое заявление чиновник сделал в эфире «Радио НВ», отвечая на вопрос об эффективности штрафов за неношение средств индивидуальной защиты.

«Около 90% украинцев сейчас используют защитные маски для лица. Принято решение в первые дни после вступления в силу этим законом [об административной ответственности за отсутствие масок] - он вступил в силу в субботу — заниматься вопросами предупреждения: то есть, если полицейский видит человека без маски, то предупреждает об ответственности», — отметил Геращенко.

Заместитель министра объяснил необходимость введения ответственности за неношение масок тем, что это создаст «стимул» для выполнения закона. В то же время он добавил, что не все граждане могут быть осведомлены о внедрении штрафов, поэтому сейчас полиция проводит «разъяснительную работу».

«Около 30 тысяч полицейских, которые патрулируют улицы Украины, сейчас занимаются разъяснительной работой», — сообщил чиновник.

Геращенко также указал на несовершенство некоторых положений закона.

«Например, сказано, что необходимо, чтобы в общественных местах все были в масках. Но при этом работают кафе и рестораны. Я еще не знаю способа, как можно находиться в кафе и есть через маску», — признал он.

Штрафы за неношение масок: что известно

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафов за неношение масок в общественных местах. Ранее его приняла Верховная Рада.

Согласно документу, граждан без защитных масок или респираторов в общественных местах (в том числе транспорте) на лице будут наказывать штрафами от 170 до 255 гривень.

По состоянию на 23 ноября в Украине выписано уже 1300 штрафов за нарушения по ношению масок.

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Автор: Дмитрий Захаров