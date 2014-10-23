Семь причин пить кофе

Кофе - это единственный в природе продукт, содержащий более 120 полезных для нашего здоровья веществ, витаминов, минералов и ценных микроэлементов, пишет ilife-news.com.

1. Кофе лечит депрессию. Кофе способствует выработке серотонина (гормона счастья), который является прекрасным антидепрессантом. Две чашки кофе в день могут в 3 раза уменьшить риск возникновения депрессии. Проведено много исследований на эту тему и доказано, что тот, кто пьет кофе, чувствует себя в жизни более уверенно, не страдает заниженной самооценкой и меньше подвергается различным видам фобий.

2. Кофе, употребляемый в небольших количествах, повышает потенцию у мужчин. Влияние кофе на сексуальную активность ученые объясняют наличием все того же кофеина, который является эффективным стимулятором, обостряющим реакцию организма на чувственные раздражители. Что интересно, одна чашка кофе в день может продлить сексуальную активность женщин в возрасте от 50 лет.

3. Английские медики утверждают, что кофеин просто необходим человеческому организму. Если лишить человека всех продуктов, в которых он содержится (кофе, чая, колы, шоколада), то увеличится вероятность возникновения головной боли и раздражительности. Чтобы этого избежать, необходимо ежедневно потреблять такое количество кофеина, который содержится в двух чашках кофе, трех чашках чая или в половине плитки темного шоколада.

4. Кроме кофеина, в состав кофе входит около 30 необходимых нашему организму органических кислот. Одна чашка кофе содержит 20% суточной нормы витамина P, необходимого для наших кровеносных сосудов.

5. Кофеин оказывает стимулирующее действие, в результате повышается работоспособность.

6. По заявлению корейских ученых, только запаха кофе достаточно для того, чтобы взбодриться вечером, и для того чтобы проснуться утром. Запах кофейных зерен «перезагружает» обонятельные рецепторы аналогично кнопке reset на компьютере. Это свойство кофе незаменимо, когда выбираешь в парфюмерном магазине духи.

7. Антиоксиданты, содержащиеся в этом напитке, способны успешно противостоять развитию у человека таких болезней, как рак и диабет, успешно действуя против свободных радикалов, которые разрушают структуру клеток. Интересно отметить, что одинаково полезными оказались кофе с кофеином, так и без него. Ученые из University of Scranton (США) установили, что кофе является важнейшим источником антиоксидантов. Автор исследования, профессор химии Джо Винсон утверждает: «Всегда считалось, что лучшие источники антиоксидантов-это фрукты и овощи. Мы впервые узнали о том, что кофе - основной источник антиоксидантов в американской диете. При этом, содержание антиоксидантов в кофе без кофеина такое же, как в обычном кофе».