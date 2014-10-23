Гуманитарный штаб Ахметова продолжает обеспечивать Харцызскую больницу медикаментами

Главному учреждению города – Харцызской центральной больнице – второй месяц помогает Гуманитарный штаб Рината Ахметова, как лекарствами, так и продуктовыми наборами.

На днях Гуманитарный штаб завез в учреждение вторую партию медикаментов - антибиотики, жаропонижающие, средства, влияющие на функцию желудочно-кишечного тракта, шовный, перевязочный материал, средства иммобилизации, средства для введения медикаментов, растворы для внутривенного введения, средства дезинфекции.

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«Мы четыре месяца не получаем ни заработной платы, ни пенсий, ни пособий, – рассказывает Василий Гапон, главврач Харцызской центральной больницы. – Выживаем на продуктовых пайках, которые привозит штаб Ахметова. И как долго медперсонал сможет находиться в качестве волонтеров, я не знаю. Хотя очень благодарен своему коллективу за то, что они держатся и продолжают работать».

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Благодаря Гуманитарному штабу Рината Ахметова в больнице на сегодняшний день сформирован банк критически необходимых медикаментов, в основном, сердечних и обезболивающих. Пациенты могут получить помощь бесплатно, а врачи и волонтеры – некоторое время продержаться в автономном режиме.

Инна Колесникова, волонтер, начальник отдела внутренних коммуникаций Харцызского трубного завода, рассказывает, что после трагедии в Иловайске и Зугрэсе в больницу стали обращаться люди из разных населенных пунктов, и многих везли в Харцызск. «А Харцызский трубный завод – единственное градообразующее предприятие – и раньше сотрудничал с городской больницей: например, мы сделали хирургическое отделение «под ключ» в рамках программы КСО. Идея обратиться в Гуманитарный штаб возникла в нашем заводском Комитете по волонтерам. Вместе с главврачом Харцызской городской больницы Василием Гапоном мы составили список необходимых медикаментов, материалов, оборудования. А Штаб, кроме прочего, выдал более 1000 продуктовых наборов всему коллективу – от врачей до санитарок. Этих наборов хватит на две недели».

Ранее Гуманитарный штаб Рината Ахметова обеспечил Харцызскую центральную больницу физрастворами, обезболивающими препаратами, антибиотиками, расходным материалом.