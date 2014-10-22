Очищение сосудов чесноком: эффективные рецепты

1. Необходимо тщательно промыть и очистить три – пять картофелин, после чего залить их двумя стаканами воды и прокипятить около пятнадцати минут. Теперь дайте отвару настояться около часа и добавьте в него измельчённый в кашицу очищенный чеснок (одну – две головки). Перелейте смесь в банку (картошку извлеките), закройте её плотно крышкой и оставьте на два дня в холодильнике. Применение: готовое средство употребляют по четверти стакана дважды в день вприкуску с чайной ложечкой мёда, пишет womanbook.com.ua.

2. Очистите и измельчите блендером одну – две головки чеснока, после чего залейте получившуюся кашицу двумя стаканами качественной водки и оставьте в тёплом месте на неделю (каждый день встряхивайте смесь). Применение: средство принимают по одной столовой ложке три – четыре раза в день на протяжении двух – трёх месяцев.

3. Также для очищения сосудов очень полезно ежедневно употреблять чай из чеснока. Для этого необходимо очистить и тщательно измельчить один – два зубчика чеснока, после чего залить кашицу кипятком и оставить ёмкость со смесью, накрытой крышкой в тёплом месте на пятнадцать – тридцать минут. Готовый напиток нужно выпить по истечении указанного времени мелкими глотками. Продолжительность одного очистительного курса составляет от семи до пятнадцати дней, после чего нужно сделать месячный перерыв и снова повторить курс.

4. Очистите четыре головки чеснока и пропустите их с тремя большими лимонами через мясорубку, после чего поместите готовую массу в трехлитровую бутыль и заполните её доверху тёплой кипячёной водой. Через три дня процедите напиток и употребляйте его дважды в день по половине стакана за тридцать – сорок минут до приёма пищи. Хранят смесь в закупоренной бутылке в холодильнике. Продолжительность этого очистительного курса: от двух до пяти недель подряд. Потом делаем двухмесячный перерыв и вновь повторяем курс.