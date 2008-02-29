На Донетчине численность населения за год уменьшилась почти на 42 тыс. человек

В Донецкой области за прошедший 2007 год численность населения уменьшилась на 41,6 тыс. жителей, в том числе 0,1 тыс. человек - вследствие миграции.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Донецкой области, на начало 2008 года численность жителей региона составила 4 млн. 538 тыс. 900 человек.

Демографическая ситуация в регионе остается сложной - в 2007 году на 100 родившихся приходилось 202 умерших, констатируют статистики.

Так, в прошлом году в области умерло 82,1 тыс. человек, а родилось 40,6 тыс. детей. По сравнению с 2006 годом, в регионе умерло на 0,8 тыс. человек больше, или на 1%. Уровень смертности вырос с 17,7 человека на 1000 жителей в 2006 году до 18 человек - в 2007 году,

Особую тревогу вызывает то, что из общего числа умерших 28% составляют лица в трудоспособном возрасте. При этом каждый второй умерший мужчина был в возрасте от 16 до 60 лет, среди умерших женщин в таком же возрасте была каждая шестая. Средний возраст умерших мужчин составил лишь 60,6 года, женщин - 71,6 года.

По информации управления, в структуре причин смерти по-прежнему первое место занимают болезни системы кровообращения (62%), второе - новообразования (13%), третье - внешние причины смертности (9%), к которым относятся несчастные случаи, травмы и отравления.