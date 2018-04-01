Украина переходит на зимнее время: как это отразится на нашем здоровье

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли.

В частности, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" часовые стрелки будут переведены на один час назад.

Переход на зимнее время воспринимается многими как возможность провести в постели лишний час. Однако специалисты говорят, что перевод стрелок на час назад не так уж безобиден для организма.

Перевод часов влияет и на физическое, и на психологическое состояние человека. Такой переход для организма человека небезразличен. Он вызывает так называемый временной стресс, в результате которого происходит кратковременный сбой - диасинхроноз. Это значит, что наше внутреннее биологическое время перестает синхронизироваться с внешним временем. На психологическом уровне состояние диасинхроноза приводит к повышенной утомляемости, снижению работоспособности, настроения, возникает эмоциональная несдержанность, раздражительность, нарушается сон. Это затрагивает всех людей, даже абсолютно здоровых.

Могут обостриться такие широко распространенные болезни как, например, гипертония, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, ряд эндокринных заболеваний, ревматические и другие заболевания.

Это связано с тем, что перевод часов затрагивает определенные физиологические процессы в нашем организме. Перевод стрелок не является причиной всех этих заболеваний, но стресс, им вызванный, может стать толчком к обострению болезней.

Причем нужно сказать, что неважно, в какую сторону передвигаются стрелки. Важен сам факт этого скачка. Наши внутренние биологические часы работают по инерции, мы не можем их взять и одномоментно перенастроить.

Получается, что внешне мы вынуждены жить в новом времени, с разницей в час, а внутреннее время в организме течет по-старому.

Особо вредное влияние оно оказывает на организм детей, у которых 30%-50% утренней части сна приходится на самую здоровую его фазу - "быстрого" сна, что негативно влияет на формирование их нервной системы и развитие мозга, считают медики.

Конечно, такое состояние не сохраняется навсегда. Состояние уязвимости и повышенной утомляемости сохраняется в течение 10-14 дней, после перевода стрелок. Человеческий организм имеет большой запас прочности и способен приспосабливаться. После того как один раз мы перевели стрелки на час, организм перестраивается на новое время две недели.

Зная о том, что постепенная перестройка организма продолжается около двух недель (а точнее 10-14 дней) на этот период нужно постараться уменьшить физические и моральные нагрузки, как на работе, так и дома.

Если есть возможность отложить какие-то дела, то их желательно передвинуть. А в первые дни, особенно в первые три дня, просто необходимо дать организму больше сна. Вставая по новому времени утром, ложиться спать нужно по старому времени. Во всяком случае, нужно удлинить продолжительность сна на час, вне зависимости, в какую сторону переводятся стрелки.

И, конечно, врачи советуют принимать витамины, в частности витамин С. Это то, что необходимо для более гладкого протекания перестройки наших внутренних биологических часов.