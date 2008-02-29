Проблемы заключенных, больных туберкулезом, требует срочного решения

До мая межведомственная рабочая группа разработает концепцию решения проблемы содержания заключенных, больных туберкулезом

Киев. 29 февраля. УНИАН. До мая текущего года межведомственная рабочая группа разработает концепцию решения в стране проблемы содержания заключенных, больных активной формой туберкулеза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом проинформировал первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК по итогам межведомственного совещания по указанному вопросу, которое состоялось с участием представителей Минюста, Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Министерства здравоохранения.

По словам первого заместителя министра юстиции, в течение следующих двух месяцев при Минюсте будет работать межведомственная рабочая группа, задачей которой является разработка и внесение на рассмотрение Кабмина предложений по предоставлению надлежащей медицинской помощи заключенным лицам, больным активной формой туберкулеза. Рабочая группа должна также наработать предложения относительно изоляции таких лиц от остальных арестованных.

По словам Е.КОРНИЙЧУКА, на сегодняшний день начат анализ действующих законодательных актов по отмеченному вопросу, сбор и обобщение статистических данных о количестве лиц, взятых под стражу, которые болеют активной формой туберкулеза.

Департаменту по вопросам исполнения наказаний дано поручение подготовить предложения, касающиеся возможностей решения указанной проблемы с учетом имеющихся возможностей.

Е.КОРНИЙЧУК отметил, что обеспечение прав человека в местах лишения свободы, в том числе что касается условий содержания, определено одним приоритетов правительства.

Первый заместитель министра юстиции подчеркнул, что на сегодняшний день ненадлежащие условия содержания и медицинского обеспечения в заведениях заключения стали причиной ряда жалоб против Украины в Европейский суд по правам человека. Кроме того, уже созданы первые прецеденты в этом вопросе, в которых Украина обязана уплатить по решению Европейского суда справедливую сатисфакцию жалобщикам на десятки тысяч евро.