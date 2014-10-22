Самые высокие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ - в Киевской области

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 157 567 человек, из них 70,0 % составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 38,6 на 10 тысяч населения, что на уровне прошлой недели.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской - 66,4, наименьший - в Харьковской областях - 15,8 на 10 тыс. населения.

За отчетную неделю госпитализировано 4 772 человека, из них 3 694 (77,4%) - дети до 17 лет. Летальных случаев среди больных гриппом и ОРВИ не зарегистрировано.

За отчетную неделю привито против гриппа 6 003 лица, что в 8 раз больше, чем за прошлую. Всего вакцинировано против гриппа 7 230 человек - 5,8 % от количества лиц групп риска. Удельный вес привитых детей против гриппа составляет 15 %.

Статистика без учета данных из АР Крым, Луганской области и г. Севастополь.