Брифинг: ”Эпидемическая ситуация в Украине, связанная с гриппом и ОРВИ”

3 марта в 2008 г. в 14.00 в помещении Министерства здравоохранения Украины состоится брифинг на тему: "Эпидемическая ситуация в Украине, связанная с гриппом и ОРВИ ".

Целью мероприятия является полное и всестороннее информирование общественности о состоянии заболеваемости в разных регионах страны. В брифинге примут участие представители Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава и Института гриппа.

Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям.

Мероприятие состоится в малом зале коллегий, 3-й этаж.