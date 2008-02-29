Брифинг: ”Эпидемическая ситуация в Украине, связанная с гриппом и ОРВИ”
16:59, 29 февраля 2008Страна
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3 марта в 2008 г. в 14.00 в помещении Министерства здравоохранения Украины состоится брифинг на тему: "Эпидемическая ситуация в Украине, связанная с гриппом и ОРВИ ".
Целью мероприятия является полное и всестороннее информирование общественности о состоянии заболеваемости в разных регионах страны. В брифинге примут участие представители Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава и Института гриппа.
Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям.
Мероприятие состоится в малом зале коллегий, 3-й этаж.
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