”Хвойный” отвар от весеннего авитаминоза

После зимы особенно ярко ощущается нехватка витаминов, человек становится более слабым и уязвимым. Именно поэтому в начале марта необходимо повышать иммунитет и пополнять запас витаминов. Кроме традиционного набора, аптечных мультивитаминных комплексов, квашеной капусты, фруктов и овощей, можно добавить еще один источник витаминов – хвою.

Ученые из Швеции подтвердили, что хвойные шишки, почки и иголки способны поддерживать на должном уровне витаминный баланс в человеческом организме. Исследователи после проведения опытов отметили, что свежая хвоя содержит уникальное сочетание полезных эфирных масел, органических кислот, витаминов С и К.

Специалисты из России также подтвердили информацию о том, что хвоя с незапамятных времен является одним из сильнейших средств против простуды и гриппа. В частности, об этом рассказали сотрудники ботанического сада при Московской медицинской академии им. Сеченова. Как оказалось, хвоя обладает ярко выраженным противоавитаминозным эффектом.

Народная медицина рекомендует использовать в борьбе с авитаминозом следующий напиток. Горсть свежей еловой хвои тщательно растереть или измельчить блендером. После необходимо залить водой, добавить лимонного сока и кипятить на слабом огне 30 минут. В процеженный теплый отвар положить ложку меда. 2-3 раза в день употреблять этот напиток по полстакана.

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