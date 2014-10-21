Получено 100% препарата для лечения ингибиторных форм гемофилии у детей

Как сообщили УНИАН в Минздраве, ведомство получило 153 тыс. международных единиц препарата «Фейба», что составляет 100% закупки препаратов в 2014 году для обеспечения неотложной помощи при сложных формах гемофилии у детей.

Препарат является жизненно необходимым для этой категории больных, кроме того его можно использовать при других критических случаях приостановления кровоизлияний у пациентов с гемофилией.

Часть препаратов планируется передать в Национальную детскую специализированную больницу «ОХМАТДЕТ», где лечатся маленькие пациенты, остальная часть будет распределена по регионам.

Закупка препарата «Фейба» даст возможность предотвратить осложнения и состояния угрожающие жизни, смертности, связанной с кровотечением, развитие ингибиторных антител и будет способствовать улучшению качества жизни больных детей.