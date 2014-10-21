Гуманитарные наборы в рамках проекта Рината Ахметова «Поможем детям» продолжат выдавать на этой неделе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", в понедельник волонтеры ФК «Шахтер» и «Донбасс Арены» начали выдавать на стадионе гуманитарную помощь в рамках проекта Рината Ахметова «Поможем детям», который направлен на поддержку детей в возрасте до двух лет из зоны АТО. До взрыва в Донецке, в результате которого поврежден западный вход на стадион, где как раз раздавали помощь, детские наборы успели получить 82 мамы. Раздача гуманитарной помощи продолжится на этой неделе в другом месте. Детальную информацию о дате и месте Гуманитарный штаб Рината Ахметова сообщит дополнительно.

По подсчетам Штаба, в зоне АТО находится около 40 тысяч детей в возрасте до двух лет. У всех этих детей есть специфические потребности, которые родители закрывали в мирное время, но не могут обеспечить сейчас из-за замороженных соцвыплат, дефицита товаров, отсутствия поставок медикаментов. Прежде всего, это детское питание, подгузники, специальные медикаменты для детей. По решению Рината Ахметова, помощь получат все семьи, где есть дети указанного возраста.

Гуманитарный штаб уже доставил на Донбасс десять тысяч наборов для детей. В октябре и ноябре в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова будет доставлено еще по 20 тысяч наборов, что обеспечит самым необходимым всех детей из зоны АТО в возрасте до двух лет.

Справка:

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.